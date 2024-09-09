Сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО проведут в День города в Лобне

День города отпразднуют в Лобне 14 сентября. На празднике проведут просветительские акции и сбор гуманитарной помощи.

Праздничные программы уже провели в микрорайонах Южный и Восточный — на центральной детской площадке на Окружной улице и в парке Киово. Перед жителями выступили творческие коллективы города. Для детей провели игровые программы, танцы и викторины, шоу мыльных пузырей и аквагрим, а также художественные мастер-классы. Основные праздничные мероприятия ко Дню города пройдут в Лобне 14 сентября.

«В этом году все будет по-особенному — более скромно и без массовых гуляний. Праздник будет организован силами наших знаменитых творческих коллективов. Акцент — на просветительские акции и сбор гуманитарной помощи, оборудуем специальные пункты. На вечер подготовим сюрприз», — сообщила глава городского округа Лобня Анна Кротова.

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