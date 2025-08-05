День города отметят в Павловском Посаде 23 августа

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов провел традиционное оперативное совещание с представителями городских служб, ресурсоснабжающих организаций и профильных ведомств. Одной из тем обсуждения стала подготовка к праздничным мероприятиям.

Денис Семенов поручил сотрудникам Управления по культуре, спорту и работе с молодежью найти популярных артистов для выступлений на Дне Электрогорска 16 августа и Дне Павловского Посада 23 августа.

На совещании также обсудили вопросы благоустройства и ремонта. Глава округа поручил «Мособлводоканалу» скосить траву у теплотрасс и восстановить благоустройство после ремонта на сетях водоснабжения. Особое внимание ресурсоснабжающая организация уделит перекладке сетей в рамках подготовки к общегородскому Крестному ходу, который состоится в Павловском Посаде в честь Дня города.

Представители МБУ «Благоустройство» отчитались о проделанной за неделю работе. В поселке Большие Дворы служба занимается ремонтом фонтана, восстановительные работы будут проводиться в течение двух недель.

Дорожным службам Денис Семенов поставил задачу завершить строительство тротуара от учреждения дополнительного образования «Истоки» до СНТ «Озерки» до 1 сентября.

На совещании совместно с представителями образования наметили план работ на ближайшие недели, в течение которых будут проводиться проверки готовности школ к новому учебному году.