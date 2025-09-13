День города отметили в парке «Дубки» в Химках

В парке «Дубки» в Химках отметили 86-летие города. Перед жителями выступили творческие коллективы Дворца культуры «Родина».

В мероприятии также приняли участие заслуженный летчик-испытатель, ветеран боевых действий, полковник ВВС Аркадий Газарян, муниципальные депутаты Надежда Смирнова и Юлия Мамай. Событие стало часть программы «Успех в единстве поколений».

«Люблю наш городской округ всем сердцем. Желаю ему только процветания и развития. С днем рождения, любимые Химки», — поделилась Юлия Мамай.

Со сцены прозвучали стихи и песни, посвященные Химкам. Также прошла спортивная эстафета.

«Это торжество — еще один отличный повод отметить значимость Химок, как центра культуры и активной жизнедеятельности Подмосковья, а также поблагодарить всех, кто вкладывает силы в развитие города и сохраняет его традиции», — сказала депутат Надежда Смирнова.

Муниципальный депутат Артур Каримов напомнил, что единство поколений — ключ к развитию общества. Он подчеркнул важность сохранения исторической памяти и передачи ценностей от старшего поколения к молодому.