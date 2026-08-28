День города отметили в Луховицах

В минувшие выходные Луховицы отметили 69-летие города. Праздничные мероприятия включали авиашоу с участием ИЛ-114-300, товарищеский матч легенд московского «Спартака» с ветеранами местного футбола и концерт популярного исполнителя Леши Свика.

Кульминацией Дня города традиционно стало награждение лучших жителей. Звания «Почетный гражданин муниципального округа Луховицы» удостоен мастер спорта России международного класса, чемпион мира и Европы по мотогонкам на льду Сергей Макаров.

В небе над городом летчики авиационного завода продемонстрировали пролет ИЛ-114-300 на минимальной высоте 200 метров и скорости 500 км/ч. На стадионе «Авиатор» состоялся товарищеский матч между звездами советского и российского футбола — Валерием Шмаровым, Рамизом Мамедовым, Дмитрием Хлестовым, Константином Головским и Александром Пановым — и ветеранами луховицкого футбола. Игра завершилась боевой ничьей.

Глава округа Марк Черемисов в своем выступлении отметил, что город продолжает развиваться: реконструируется стадион «Спартак», ремонтируются школы, модернизируются объекты ЖКХ, начинается строительство ледовой арены. Вечером на главной сцене у Дома культуры «Старт» выступил Леша Свик, собравший множество поклонников.

Праздник завершился яркими впечатлениями для жителей и гостей города. В следующем году Луховицам исполнится 70 лет — организаторы обещают сделать юбилейное торжество еще масштабнее.