Жители Лосино-Петровского собрали на Дне города гумпомощь жителям Курска

«Прежде всего — это единение, это одна большая семья. Город маленький. Мы еще даже не перешли рубеж 100 тысяч. Но даже такое количество мы сумели объединить в единый коллектив и команду — это администрация, депутаты и люди со своими инициативами, к которым мы прислушиваемся», — сказал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

«В День города мы говорим не только о достижениях, которые нам удалось сделать — это благоустройство, создание парков, скверов новых современных, где можно отдыхать, проводить время с пользой для тела и души, но еще говорим о вызовах, которые перед нами стоят — это приведение всех образовательных учреждений к современным стандартам и увеличение спортивных объектов», — сказал депутат Государственной Думы Александр Толмачев.

На протяжении всего праздника работал пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших из Курской и Белгородской областей. Жители Лосино-Петровского также приняли участие в мастер-классах по изготовлению окопных свечей и плетению маскировочных сетей. Дети катались на аттракционах, а артисты исполняли со сцены патриотические песни.

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