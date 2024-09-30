Московский театр мимики и жестов выступил на концерте ко Дню глухих в Реутове

Международный День глухих отметили в Реутове. В Молодежный центр съехались представители со всей Московской области — более 300 человек. Для организовали концерт, в том числе выступил Московский театр мимики и жестов.

В Реутов приехали представители со всех муниципалитетов. Для них подготовили праздничную программу, мастер-классы и подарки. Концерт составили по рекомендации Всероссийского общества глухих — включили номера неслышащих исполнителей, в том числе из Московского театра мимики и жестов.

Отметим, около 17 тысяч человек в Московской области живут с ограничением здоровья из-за слуха, из них около двух тысяч состоят в обществе.

«Министерство социального развития региона предложило провести наш праздник в Реутове, потому что здесь — центр притяжения для людей с ограниченными возможностями, такой как Молодежный центр», — сказал председатель Всероссийского общества глухих Московской области Дмитрий Жевжиков.

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