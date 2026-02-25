День Главного клинического госпиталя войск Национальной гвардии отметили в Балашихе

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Главного военного клинического госпиталя войск национальной гвардии Российской Федерации, прошло в Балашихе. В нем приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава Балашихи, секретарь местного отделения Единой России Сергей Юров и начальник госпиталя, генерал-майор Олег Багаев.

В рамках мероприятия наградили врачей госпиталя. Также гости пообщались с участниками СВО, проходящими лечение и реабилитацию, передали им подарки от Единой России и продуктовые корзины.

«Мы гордимся тем, что на территории Балашихи расположено одно из лучших военных медицинских учреждений страны. Спасибо коллективу за профессионализм и заботу о наших военнослужащих», — отметил Сергей Юров.

Главный военный клинический госпиталь войск национальной гвардии Российской Федерации — многопрофильное лечебно-профилактическое и научно-методическое учреждение системы Росгвардии. В его составе четыре специализированных центра, более 40 лечебно-диагностических отделений и медицинский отряд специального назначения.