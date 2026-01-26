День гимназии отметили в Волоколамске

2025 год для Волоколамской гимназии был очень успешным. 17 выпускников из 43 получили медали «За особые успехи в учении», семеро набрали более 250 баллов по трем предметам на ЕГЭ. Два ученика стали победителями, а еще семь — призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 27 выпускников поступили в ведущие вузы России.

Наталья Козлова отметила, что Волоколамская гимназия по праву остается одной из сильнейших школ Подмосковья. «За этим стоят профессионализм, ответственность и ежедневный труд всего педагогического коллектива, который вкладывает знания, опыт и душу в воспитание и образование детей», — подчеркнула руководитель муниципалитета.

На праздника также состоялось вручение премии «Лидер гимназии». Награды получили 219 школьников, которые достигли заметных результатов на региональных и всероссийских конкурсах в прошлом году.