День героев Отечества отметили в Коломне

В торжественной церемонии у Вечного огня приняли участие глава городского округа Александр Гречищев, депутаты местного совета, военнослужащие Коломенского гарнизона, ветераны войны в Афганистане, участники спецоперации, юнармейцы. Они почтили память героев‑земляков минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Для жителей города это стало возможностью еще раз выразить благодарность тем, кто в разные периоды истории проявлял невероятную храбрость и самоотверженность, ценой собственной жизни отстаивал безопасность и независимость нашей страны.

«В истории государства много памятных дат, и День Победы, 80-летие которой мы отмечали, и День народного единства, и День неизвестного солдата, и День героев Отечества. У нас есть в Коломне герои, и мы помним их поименно. Им установлены памятные бюсты и памятные доски. И мы собрались здесь сегодня, чтобы отдать дань памяти этим людям, погибшим в разное время, но погибшим за нашу Родину», — обратился к участникам мероприятия начальник службы социальной политики администрации Сергей Барабанов.

Вспомнили в этот день не только о воинах, погибших в Великой Отечественной войне, но и о коломенцах, принимавших участие в военных конфликтах и локальных войнах. Участники и ветераны спецоперации почтили память гвардии капитана Виктора Романова, который прославился своим мужеством и самоотверженностью в ходе первой и второй чеченских кампаний. Ценой собственной жизни он остановил продвижение противника, вызвав артиллерийский огонь на себя. За несгибаемое мужество и героизм Романову посмертно присвоено звание Героя России.

Памятная акция продолжилась на улицах города. Представители молодежных центров и юнармейцы почтили память героев, возложив цветы к мемориальным табличкам.