День фронтовой собаки состоялся в красногорском Музее Победы

Музей победы в Красногорске организовал для детей День фронтовой собаки. Ребята узнали о питомцах, которые служили саперами, санитарами, связистами и разведчиками.

Дети познакомились с собаками, которые служат в городском округе. Например, Санта и еще восемь его сородичей ищут взрывные устройства, людей и раскрывают кражи.

«Дрессировка начинается с щенячьего возраста. С года собака отправляется на обучение на три месяца — это постоянные тренировки и труд для закрепления служебных качеств», — рассказала начальник Центра кинологической службы УМВД России по городскому округу Красногорск Ирина Бебишева.