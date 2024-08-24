День фронтовой собаки состоялся в красногорском Музее Победы

Фото: Телеканал «360»

Музей победы в Красногорске организовал для детей День фронтовой собаки. Ребята узнали о питомцах, которые служили саперами, санитарами, связистами и разведчиками.

Дети познакомились с собаками, которые служат в городском округе. Например, Санта и еще восемь его сородичей ищут взрывные устройства, людей и раскрывают кражи.

«Дрессировка начинается с щенячьего возраста. С года собака отправляется на обучение на три месяца — это постоянные тренировки и труд для закрепления служебных качеств», — рассказала начальник Центра кинологической службы УМВД России по городскому округу Красногорск Ирина Бебишева.

В конце мероприятия ребята сфотографировались с собаками.

«Мне понравилось, как Санта ловила вора. Я узнала, что собаки могут быть защитниками людей», — поделилась Алеся Олейникова.

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