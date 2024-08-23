Участники «Движения Первых» организовали флешмоб ко Дню флага в Волоколамске

МАУ «Волок-Медиа» (СМИ «Волоколамск сегодня»)
Фото: МАУ «Волок-Медиа» (СМИ «Волоколамск сегодня»)

День государственного флага прошел в городском парке культуры и отдыха в Волоколамске. Для гостей подготовили концерт «Россия. С любовью», а участники «Движения первых» и «Юнармии» организовали флешмоб.

Гостей приветствовали временно исполняющая обязанности главы Волоколамского округа Наталья Козлова и депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова. Они отметили, что праздник призван рассказать об истории государственных символов и напомнить об их важности.

«Флаг — это не просто атрибут, это символ единства и сплоченности нашего народа. Его история насчитывает более 300 лет. Он развевался над страной и в тяжелые, и в радостные исторические периоды», — отметила Наталья Козлова.

Участники «Движения первых» провели масштабный флешмоб, а сотрудники молодежного центра «Содружество» и центра культуры «Родники» организовали патриотический концерт «Россия. С любовью».

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