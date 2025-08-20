День флага и фестиваль «Маги в парках» отметят в Подольске

В парке имени Виктора Талалихина 22 августа отпразднуют День российского флага. На следующий день, 23 августа, состоится фестиваль иллюзионного искусства «Маги в парках».

В пятницу будут организованы праздничный концерт, мастер-классы по созданию флага, викторины, выставки, а также акция «Российский триколор». Начало мероприятия в 14:00.

В субботу состоится фестиваль иллюзионного искусства «Маги в парках» под художественным руководством известных иллюзионистов братьев Сафроновых. В этот день для гостей парка организуют конкурсную программу начинающих и профессиональных иллюзионистов из Подмосковья. Они продемонстрируют различные трюки.

Братья Сафроновы покажут свои лучшие номера-иллюзии «Распиливание», «Телепорт», «Мото сквозь человека» и другие. В некоторых из номеров смогут принять участие зрители фестиваля. Начало в 19:00, вход свободный.