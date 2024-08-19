Более тысячи человек посетили День физкультурника в Чехове

Пресс-служба администрации городского округа Чехов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Чехов

День физкультурника в Чехове прошел на территории дворца спорта «Олимпийский». Более тысячи человек посетили спортивный фестиваль.

На территории дворца спорта прошли мастер-классы по самбо, дзюдо, боксу, пауэрлифтингу, зумбе и бачате. В мероприятии приняли участие именитые спортсмены: чемпионка Первенства России по боксу Ксения Андреева, бодибилдеры Денис Гатаулин и Роман Киндинов. Клубы «Альфа», «Бояр», «Рапира», «PRОФитнес», «Булат» и джампинг студия рассказали про свои направления.

На протяжении праздника выступали творческие коллективы, спортсмены гандбольного клуба «Чеховские медведи» и хоккейного клуба «Гранит» приготовили для гостей активности. Каждый желающий смог сдать нормативы комплекса «Готов к труду и обороне».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Зачем Запад на самом деле посылает своих журналистов в Курскую область?

«Лечимся водорослями». С чем столкнулись туристы в Анапе

Произошел обвал. Появились подробности пропажи российского альпиниста в горах Пакистана

Варвары или терпилы. На какую коллизию Ален Делон обрек россиян

Думы о высоком. Почему человечество перестало мечтать о полетах в космос?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте