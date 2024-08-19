Более тысячи человек посетили День физкультурника в Чехове

День физкультурника в Чехове прошел на территории дворца спорта «Олимпийский». Более тысячи человек посетили спортивный фестиваль.

На территории дворца спорта прошли мастер-классы по самбо, дзюдо, боксу, пауэрлифтингу, зумбе и бачате. В мероприятии приняли участие именитые спортсмены: чемпионка Первенства России по боксу Ксения Андреева, бодибилдеры Денис Гатаулин и Роман Киндинов. Клубы «Альфа», «Бояр», «Рапира», «PRОФитнес», «Булат» и джампинг студия рассказали про свои направления.

На протяжении праздника выступали творческие коллективы, спортсмены гандбольного клуба «Чеховские медведи» и хоккейного клуба «Гранит» приготовили для гостей активности. Каждый желающий смог сдать нормативы комплекса «Готов к труду и обороне».

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