День физкультурника пройдет в Раменском городском парке

В субботу, 9 августа, Раменский городской парк превратится в центр спортивной активности и здорового образа жизни, распахнув свои двери для всех желающих отметить День физкультурника на спортивном фестивале «Победа». Администрация округа приглашает жителей и гостей принять участие в мероприятии, предлагая широкий спектр бесплатных занятий и активностей для людей всех возрастов и уровней физической подготовки.

Программа фестиваля «Победа» включает в себя следующие мероприятия: в 11:00 пройдет мастер-класс и показательное выступление по бачате на площадке «Лира», в 13:00 состоится открытая тренировка на баскетбольной площадке, затем посетители примут участие в танцевальной зарядке, спортивных эстафетах и хатха-йоге.

В 14:30 пройдет творческий мастер-класс «Награда чемпиона» для детей, далее занятия по волейболу для детей от семи лет и функциональная тренировка.