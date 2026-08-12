12 августа 2026 10:45 День физкультурника отметили в Раменском округе Фото: пресс-служба администрации Раменского муниципального округа Подмосковье

Спортсмены

Раменское

Подмосковье

Основной площадкой торжеств стал стадион «Авангард» в поселке Ильинский. Более двухсот любителей спорта собрались вместе, чтобы показать свою физическую подготовку.

Мероприятие открыли выступления председателя Совета депутатов Юрия Ермакова, заместителя председателя Московской областной Думы Игоря Чистюхина, почетного гражданина Раменского округа Владимира Демина и временно исполняющего обязанности председателя Комитета по спорту администрации округа Виктории Скороходовой. Они поздравили сотрудников спортивной сферы с Днем физкультурника и вручили заслуженные награды. Представители шести команд вышли на старт, их ждала жеребьевка и спортивные соревнования. Трудовые коллективы приняли участие в эстафетах и показали командный дух. Пока работники соревновались, на поле стадиона «Авангард» развернули огромный борцовский ковер. На нем спортсмены одноименной спортшколы провели для всех желающих открытую тренировку по вольной борьбе. Ребята продемонстрировали не только броски и захваты, но и показали несколько упражнений, развивающих выносливость, силу и координацию.

Каждый желающий в рамках праздника мог сдать и нормы комплекса «Готов к труду и обороне». На стадионе для этого работала специальная комиссия центра тестирования. Примечательно, что этим интересовались не только самые юные спортсмены, но и представители более зрелого поколения, семьи ведущие здоровый образ жизни.