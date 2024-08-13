День физкультурника отметили в парках Истры

Творческие и спортивные мероприятия ко Дню физкультурника прошли в парках городского округа Истра. Для детей и взрослых там провели парковый забег, мастер-класс, турнир по шахматам, тренировку по северной ходьбе и другое.

В парках Истры горожане отпраздновали День физкультурника. Так, в Центральном городском парке состоялся «Парковый забег 5 верст». Участники не только соревновались друг с другом, но и ставили личные рекорды. Пока взрослые проверяли себя на выносливость, дети могли поучаствовать в мастер-классе под названием «Бабочка как символ легкости и грациозности в спорте». Они делали красочные открытки из бумаги и клея.

А в парке «Шишкин лес» прошла интересная активность для любителей интеллектуальных игр — большие шахматы. Родители играли со своими детьми и не только хорошо проводили время вместе, но и могли научить малышей правилам и ходам на доске. Также там организовали тренировку по северной ходьбе. Участники узнали о правильной технике и попрактиковали ее. Для горожан провели и занятия по йоге и стретчингу.

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