День фигурного катания отметили в Химках

Патриотическое мероприятие в честь Дня фигурного катания организовали в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» в Химках. Участие в нем приняли спортсмены, общественные деятели и муниципальные депутаты.

Собравшиеся узнали историю фигурного катания и его развития в мировой спортивной культуре. Кроме того, жителям рассказали о достижениях известных российских чемпионов.

Молодым фигуристам также выпал шанс продемонстрировать собственные умения, поучаствовав в сдаче нормативов.

«Фигурное катание объединяет людей всех возрастов и вдохновляет молодое поколение следовать традициям российского спорта», — поделился лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Напомним, что в Химках особое внимание уделяют развитию массового спорта. Так, в округе регулярно проводят турниры, эстафеты и веселые старты. Также спортивные секции оснащены новейшим оборудованием.