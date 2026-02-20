День фельдшера отметили в Коломне

Неофициальный профессиональный праздник ежегодно отмечают в России 21 февраля. В этот день принято поздравлять медицинских работников и благодарить их за спасение жизней.

На сегодняшний день на территории городского округа Коломна действует 31 фельдшерско-акушерский. И в каждом из них трудятся фельдшеры, без которых сельская медицина просто не сможет функционировать. Их труд бесценен, а вклад в здоровье жителей трудно переоценить.

Одним из таких незаменимых работников является заведующая фельдшерско-акушерским пунктов в селе Горы Менслу Шарипова. Задача фельдшера — внимательно выслушать пациента, поставить предварительный диагноз, оказать неотложную помощь или направить к нужному специалисту, назначить и провести лечение. Все это ежедневно выполняет Менслу Шарипова. Она по-настоящему любит свою работу, и люди это чувствуют — многие благодарят специалиста за внимание и заботу.

«Всегда она добрая, отзывчивая, внимательная. Помогает советами, всегда подскажет, куда обратиться, если сама не в силах помочь. Очень добрая», — отметила жительница села Горы Эльза Гущина.

В медицине Менслу Шарипова — почти 15 лет. Начинала санитаркой, после окончания колледжа работала медсестрой в Морозовской детской больнице в Москве. Затем — фельдшером на Люберецкой подстанции скорой помощи. Работу на «скорой» она не оставила и даже сейчас совмещает. Четыре года назад по программе «Земский фельдшер» устроилась в ФАП в селе Горы. Медику предоставили социальное жилье, которое находится прямо при пункте. Поэтому, можно сказать, на работе фельдшер находится круглосуточно.