День энергетика отметили в «Мосэнергосбыте» в Можайске

Глава Можайска Денис Мордвинцев поздравил коллектив «Мосэнергосбыта» с Днем энергетика. Он вручил Светлане Битюковой благодарность от губернатора Московской области Андрея Воробьева .

Вместе с главой городского округа Денисом Мордвинцевым на встречу пришла начальник территориального отделения Ирина Подъяблонская. Они поздравили коллектив и пожелали энергетикам успехов в работе.

Денис Мордвинцев вручил Светлане Битюковой благодарность от Андрея Воробьева и отметил, что Светлана Анатольевна — грамотный специалист. Ее знания и опыт ценит руководство. Светлана работает в «Мосэнергосбыте» 14 лет главным специалистом сектора по расчетам.

«Пообщались с сотрудниками учреждения. Каждый мог задать вопрос, который волнует его как жителя Можайского округа. Обсудили уличное освещение, обустройство пешеходных зон, а также частные вопросы сферы жилищно-коммунального хозяйства, — подчеркнул Денис Мордвинцев.

Денис Мордвинцев заверил, что все вопросы будет держать на контроле.