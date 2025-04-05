День единения народов России и Белоруссии отметили в Химках
Серия патриотических мероприятий прошла в Химках ко Дню единения народов России и Белоруссии. Например, в клубе «Активное долголетие» организовали концерт «Две Руси — одна судьба».
Концерт стал частью патриотической программы, которая реализуется в Химках. Муниципальный депутат Ирина Спирина отметила, что в рамках инициативы проходит множество мероприятий, в том числе мастер-классы, встречи, беседы, часы истории и многое другое.
«Общие корни, язык, культура и традиции способствовали созданию прочных связей между народами. День единения подчеркивает эти ценности и служит напоминанием о необходимости укрепления взаимопонимания и сотрудничества», — сказал депутат Совета депутатов городского округа Химки Валентин Герасимов.
Еще одно мероприятие прошло в детском саду «Дюймовочка». Для участников провели тематическую беседу, после которой воспитанники дошкольного учреждения показали творческие номера.
Муниципальный депутат Инна Монастырская отметила важность подобных мероприятий.