День единения народов России и Белоруссии отметили в Химках

Серия патриотических мероприятий прошла в Химках ко Дню единения народов России и Белоруссии. Например, в клубе «Активное долголетие» организовали концерт «Две Руси — одна судьба».

Концерт стал частью патриотической программы, которая реализуется в Химках. Муниципальный депутат Ирина Спирина отметила, что в рамках инициативы проходит множество мероприятий, в том числе мастер-классы, встречи, беседы, часы истории и многое другое.

«Общие корни, язык, культура и традиции способствовали созданию прочных связей между народами. День единения подчеркивает эти ценности и служит напоминанием о необходимости укрепления взаимопонимания и сотрудничества», — сказал депутат Совета депутатов городского округа Химки Валентин Герасимов.