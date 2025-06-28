День дружбы и единения славян отметили в Химках

Видеолекторий «Мы вместе», посвященный Дню дружбы и единения славян провели в Детской школе искусств имени Верстовского в Химках. Присутствующим рассказали о культурном наследии России.

Спикер рассказала участникам встречи о традициях народов, проживающих на территории России и особенностях их культуры. Интерактивную лекция сопровождал тематический видеоряд.

«День дружбы и единения славян — это напоминание о том, что сила нашего народа — в сплоченности, в общей истории, в культуре, которую мы с любовью сохраняем и передаем. Особенно важно, чтобы молодое поколение понимало: мы сильны тогда, когда объединены общими ценностями», — отметила муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Видеолекторий стал частью масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений», которая реализуется в Химках с прошлого года.

«Сейчас, когда наша страна проходит через серьезные вызовы, а наши бойцы находятся в зоне СВО, очень важно сохранять истоки. Культура, традиции, память предков — это наш духовный фундамент. Именно это помогает быть сильными, несмотря ни на что. Сегодняшняя лекция стала живым напоминанием о том, что культура — не просто наследие, а наш объединяющий код, источник вдохновения и внутренней опоры», — добавила депутат Ирина Спирина.