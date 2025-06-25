В Культурно-досуговом центре «Подмосковные вечера» прошло патриотическое мероприятие «Успех V единстве поколений», приуроченное ко Дню дружбы и единения славян. Жители Балашихи, волонтеры, военные и депутаты собрались, чтобы подчеркнуть важность исторической памяти и сплоченности.

Встреча под названием «Успех V единстве поколений» объединила депутата городского совета Андрея Холода, военнослужащих, сотрудников центра, волонтеров и местных жителей.

«История России показывает: мы побеждали только тогда, когда были едины. Наш успех — в сплоченности поколений, в патриотизме и воспитании молодежи», — отметил Андрей Холод.

Методист Культурно-досугового центра Анастасия Бахолдина рассказала о значении праздника, который ежегодно отмечают 25 июня.

«День дружбы и единения славян символизирует глубокую духовную и культурную связь между русскими, белорусами, сербами, болгарами и другими славянскими народами. Это многовековая история борьбы за свободу, взаимопомощи и сохранения традиций», — пояснила Анастасия Бахолдина.

Гости мероприятия также приняли участие в тематической викторине, посвященной славянской культуре и истории. На встрече обсудили деятельность волонтерских организаций Балашихи, которые активно собирают и отправляют гуманитарную помощь в зону специальной военной операции. Такие инициативы стали важной частью жизни города, объединяя людей в стремлении поддержать тех, кто нуждается в помощи.

В завершение Андрей Холод вручил благодарственное письмо и удостоверение сторонника партии «Единая Россия», отметив вклад участников в патриотическое воспитание и развитие города.

Подобные мероприятия регулярно проходят в домах культуры, школах и библиотеках Балашихи. Они помогают жителям вспомнить славные страницы истории, укрепить связь поколений и вместе работать над светлым будущим страны.