День донора прошел в Воскресенске
19 марта в структурном подразделении Московского областного центра крови в Воскресенске прошла традиционная акция «День донорского совершеннолетия». Участниками стали 34 студента ГБПОУ МО «Воскресенский колледж», для 18 из которых донация стала первой в жизни.
По итогам мероприятия медики заготовили 15,3 литра цельной крови. Полученный объем биоматериала позволит спасти десятки жизней и оказать необходимую помощь пациентам медицинских учреждений региона.
Каждому начинающему донору медицинский персонал уделил особое внимание. В память о важном событии студенты получили памятные сувениры.
Акция «День донорского совершеннолетия» имеет не только практическое значение для пополнения регионального банка крови, но и высокую социальную значимость: она способствует формированию у молодежи чувства гражданской ответственности и осознанного участия в жизни общества.