День донора прошел в Красногорске

Традиционный прием доноров состоялся в отделении переливания крови Красногорской больницы. Такие дни здесь проводятся трижды в неделю: по вторникам, средам и четвергам.

График донорских акций выстроен так, чтобы жизненно важные резервы для стационаров и экстренных служб больницы пополнялись системно и без сбоев. В переливании крови ежегодно нуждаются миллионы людей. Случаи разные: операции, ДТП, ожоги, сложные роды. Стать донором может любой здоровый совершеннолетний человек. Процедура взятия крови — быстрая и безопасная. Из этой дозы медики выделяют три компонента эритроциты, тромбоциты и плазму, то есть помочь можно сразу троим пациентам.

За сдачу крови положены два выходных и компенсация. Но в основном сюда приходят не ради денег. Заурбек Карамызов — донор с многолетним стажем — в отделение переливания крови приходит регулярно. Он знает, что каждый раз спасает чью-то жизнь.

«Сдача крови должна быть обязательной для каждого гражданина Российской Федерации. Во-первых, обновление крови полезно любому человеку, мониторинг своего здоровья — тоже польза для самого себя. Ну, и благое дело, потому что больницам для экстренной помощи обязательно нужна кровь», — считает Заурбек Карамызов.

Сдать кровь жители округа могут на Карбышева, 4, во вторник, среду и четверг, с 9:00 до 12:00.