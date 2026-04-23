День донора прошел в Химках

Акция, приуроченная к Национальному дню донора крови, прошла 20 апреля в поликлинике № 1 Химок. В ней приняли участие десятки жителей округа, а также депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов.

Перед сдачей крови каждый желающий прошел медицинский осмотр: измерение давления, температуры, экспресс-анализ уровня гемоглобина. После получения допуска врача участники направлялись в процедурный кабинет.

«Это важная дата для всей страны, праздник имени людей с большим сердцем. Сегодня мы увидели, сколько отзывчивых и неравнодушных жителей живет в нашем округе. Химчане доказали: когда нужно помочь — мы всегда вместе. Благодарю каждого, кто пришел и сделал этот важный шаг», — подчеркнула депутат Химок Надежда Смирнова.

Медицинский персонал поликлиники № 1 обеспечил проведение всех необходимых процедур и соблюдение санитарных норм. Многие участники пришли на акцию уже не в первый раз, а для кого-то это стало первым шагом в донорском движении.

«Для многих пациентов донорская кровь — единственный шанс на спасение. Сегодня в поликлинике № 1 собрались те, кто готов помочь безвозмездно и от чистого сердца. Сдача крови — это вклад каждого участника акции в чье-то выздоровление», — отметил Владислав Мирзонов.

Депутат Химок Артур Каримов напомнил, что подобные благотворительные мероприятия проходят в Химках регулярно.Учреждения в разных микрорайонах округа оборудуют всем необходимым для проведения донорских акций. К ним присоединяются многие жители, активисты и представители депутатского корпуса.