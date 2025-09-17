День донора пройдет в Павловском Посаде 30 сентября

В округе 30 сентября пройдет День донора. Мероприятие состоится в Доме культуры «Октябрь» и будет проведено выездной бригадой специалистов Московского областного центра крови.

«Мы призываем всех жителей Павловского Посада проявить милосердие и принять участие в Дне донора, чтобы помочь тем, кто нуждается в переливании крови. Ваш вклад может стать решающим в спасении чьей-то жизни», — сообщили представители городской больницы.

День донора состоится 30 сентября с 09:00 до 12:00 в Доме культуры «Октябрь». К участию приглашаются совершеннолетние граждане, соответствующие требованиям, предъявляемым к донорам.

Для получения дополнительной информации и ответов на вопросы, можно связаться с кабинетом переливания крови Павлово-Посадской больницы по телефону: 8 (496) 432-23-39.

При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и СНИЛС.