День донора пройдет в Одинцове 15 марта

День донора пройдет в отделении переливания крови Одинцовской областной больницы в ближайшую субботу. Сдать кровь смогут люди старше 18 лет и при отсутствии противопоказаний.

Донорские субботы проводят в отделении регулярно один раз в квартал.

Чтобы стать донором крови необходимо за двое суток перед сдачей воздержаться от употребления алкогольных напитков. Также за сутки нельзя есть жирную, острую, копченую пищу, а в день сдачи следует не курить и обязательно легко позавтракать.

Прием доноров будет проходить с 8.30 утра и до полудня.

Донорам третьей и четвертой групп крови с положительным резусом желательно заранее позвонить в отделение. Кровь этих групп используется ограниченно, и в банке крови может быть ее большой запас.

Отделение переливания крови находится в Одинцове на Можайском шоссе, дом 55, территория терапевтического корпуса.