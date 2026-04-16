День донора пройдет в Химках 20 апреля

В Химках состоится донорская акция, приуроченная к Национальному дню донора крови. Сдать кровь может практически любой здоровый человек, если ему уже исполнилось восемнадцать лет, вес превышает пятьдесят килограммов, есть гражданство России или вид на жительство сроком не менее года, а также отсутствуют серьезные хронические заболевания, ВИЧ, гепатиты В и С и онкология.

Акция пройдет 20 апреля с 07:00 до 11:00 в поликлинике № 1 на улице Чкалова, дом 2/21. Желающим сдать кровь необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС.

«Национальный день донора напоминает: спасти чью-то жизнь может каждый из нас. Достаточно прийти и сдать кровь — и вы поможете тем, кто попал в беду: пострадавшим в авариях, пациентам с онкологическими заболеваниями, тем, кому предстоит сложная операция. Я вижу, как химчане откликаются на эту возможность помочь, и искренне благодарна каждому за доброту и неравнодушие», — сказала депутат Химок Надежда Смирнова.