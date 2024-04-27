«День добрых дел» прошел во всех муниципалитетах Подмосковья | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 21:52 «День добрых дел» прошел во всех муниципалитетах Подмосковья Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил сделать выходной день для школьников региона в конце долгой рабочей недели перед майскими праздниками, однако с акцентом на практическую пользу. Так и родилось продолжение региональной гуманитарной акции «Доброе дело».

27 апреля ученики школ Подмосковья, вместо традиционного обучения алгебре, литературе и прочим предметам, собрались в учебных заведениях для того, чтобы совершать добрые поступки. Он получил название «День добрых дел» и совпал с проведением общерегионального субботника.

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Ребята вместе с родителями убирали мусор на территории школ и в парках, приводили в порядок мемориалы и воинские захоронения, изготавливали скворечники, а также активно занимались посадкой деревьев. Кроме того, организовывались интересные экскурсии для учащихся.

Ученики лицея № 1 из Солнечногорска решили посетить пенсионеров, оказывая помощь по хозяйству и даря им подарки. В то же время ученики лицея № 7 активно занимались посадкой деревьев на территории своего учебного заведения, а также выполняли резку шаблонов для акции «Окна Победы», участвовали в занятиях по экологии и организовывали различные соревнования.

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

Учащиеся школы № 2 провели уроки по экологии и занимались ремесленными работами, а воспитанники Солнечногорской школы № 5 совместно с родителями и учителями собрали корм и доставили его в приют для бездомных животных в Клину. Школьники и педагоги Сергиево-Посадской школы № 14, совместно с актерами драмтеатра, приняли участие в озеленении парковой зоны.

Учительница школы № 14 Ольга Голубцова отметила, что было принято совместное решение о наведении порядка на территории местного театра и парка.

«Думаю, что этот день запомнится не только участникам этой акции, но и всем тем, кто однажды решит посетить наш замечательный парк», — добавила Голубцова.

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

Во многих школах после уборки территории были организованы спортивные мероприятия. Например, в Ступине в школе № 1 прошли соревнования по футболу.

Ученики 10-х классов школы № 1 им. А. П. Чехова в Истре получили возможность посетить выставки в Музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим». Ребята увидели две экспозиции — «Формула Руси 17/20». Образ Допетровской России в искусстве Серебряного века» и «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников».

Дети из 17-й гимназии Королева проявили интерес к посещению воинской части железнодорожных войск. Они ознакомились с условиями жизни и повседневной рутиной солдат, научились собирать и разбирать автомат, а также участвовали в психологических тренингах.

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

При этом во всех школах проходит конкурс на лучшее фото или видео с мероприятий. Участники публикуют свои работы с хэштэгом #ДеньдобрыхделПодмосковье. Авторы лучших шести работ получат призы от волонтеров Подмосковья: рюкзаки, поясные сумки, значки, термокружки, портативные зарядки и многие другие.

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