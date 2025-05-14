День диспансеризации пройдет в Чеховской больнице 17 мая

День диспансеризации состоится в микрорайоне Венюково на улице Гагарина, дом 37а. Часы приема — с 9:00 до 13:00. Пройти обследование можно в любой день, однако перед этим необходимо записаться через портал государственных услуг или по телефону 122.

Отметим, то уровень осведомленности жителей Чехова о важности диспансеризации возрос. В этом помогло распространение больницей информации в социальных сетях и средствах массовой информации. Наиболее активный интерес к диагностике проявляют люди, которые планируют рождение ребенка.

Подобные мероприятия в области здравоохранения помогают пациентам контролировать основные системы своего организма, выявить или исключить наличие хронических заболеваний. Правильное лечение, как правило, может не только устранить проблему на ранней стадии, но и снизить ее влияние на тело.