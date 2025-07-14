День деревни Тимково отметили в Богородском округе

В минувшие выходные в Богородском округе состоялся праздник — День деревни Тимково. Утро началось с торжественного молебна. После чего казаки и воспитанники станичного казачьего общества организовали концерт для местных жителей.

В программе приняли участие образцовый хореографический ансамбль «Калинка», вокально-танцевальный ансамбль Богородского казачества и другие талантливые исполнители. Особенно запомнилось выступление казачьего ансамбля, который дебютировал всего месяц назад. Артисты продемонстрировали свою харизму и мастерство, исполнив такие композиции, как «Небо над водой», «Озерушко» и «Вишня».

История Тимкова уходит корнями в Куньевскую княжескую волость. В конце 19 века здесь насчитывалось 133 дома, где проживало около 600 человек, многие из которых занимались ткачеством.

Среди известных фабрикантов того времени были фамилии Савельев, Куликов и Филиппов. В начале 20 века жители деревни активно работали на торфоразработках, что стало важным источником топлива для Глуховской мануфактуры в условиях Первой мировой войны.

На территории Тимкова сохранились два часовенных столба, построенных в конце 19 — начале 20 века, которые являются напоминанием о богатой истории этой местности. В то время здесь также находилась железнодорожная станция, сегодня же ее место занимает густой лес. Праздник в Тимково стал ярким примером преемственности традиций и современных инициатив, объединяющих людей.