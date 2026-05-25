День деревни Губино отметили в Воскресенке

23 мая в деревне Губино городского округа Воскресенск прошло празднование Дня деревни. Творческие коллективы и исполнители МУ «Культурно-досуговый центр» представили гостям насыщенную концертную программу с яркими, трогательными и лирическими музыкальными номерами.

С поздравительной речью к жителям обратились почетные гости мероприятия: депутат Совета депутатов городского округа Воскресенск Сергей Кондратьев и руководитель Ассоциации ветеранов СВО городского округа Воскресенск Олег Стегура. В рамках официальной части они отметили вклад активистов в развитие деревни, вручив грамоты и памятные призы.

Особые слова благодарности и почтения, а также пожелания здоровья и благополучия были адресованы старожилам деревни. Среди участников губернаторской программы «Активное долголетие» была проведена праздничная лотерея с розыгрышем призов.