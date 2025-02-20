День богатыря прошел в усадьбе Кривякино в Воскресенске

Для участников «Движения первых» из школы № 2 ко Дню богатыря подготовили интерактивную программу «Былинные герои». Мероприятие прошло в усадьбе Кривякино в Воскресенске.
Школьники погрузились в мир русских былин и сказаний. Гостям программы показали короткометражный фильм из цикла «Земля героев» о подвигах богатыря Добрыни Никитича. Ребята посмотрели выставку предметов, связанных с былинными и сказочными персонажами, и увидели коллекцию копий доспехов, оружия и военной экипировки. Все желающие не только смогли подержать в руках исторические артефакты и примерить предметы амуниции, но и сфотографироваться с ними.
Отметим, что при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева для качественного обучения в образовательных учреждениях региона созданы все условия. Особое внимание уделяют научно-исследовательской деятельности и патриотическому воспитанию.
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