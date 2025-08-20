День безопасности провели в детском лагере «Искра» под Звенигородом

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям и «Мособлпожспаса» провели День безопасности в детском лагере «Искра», расположенном в деревне Фуньково Одинцовского городского округа. Детям рассказали правила поведения в чрезвычайных ситуациях, таких как пожары и несчастные случаи на воде.

Во время встречи ребятам продемонстрировали оборудование машины спасателей, включая пневмокусачки, домкрат и пожарные рукава. Они также узнали, что в автомобиле содержится около шести тонн воды, необходимой для тушения пожаров. Дети получили возможность попробовать потушить условный очаг возгорания.

Владимир Сторожук, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Одинцовскому округу, подчеркнул важность наличия автономного дымового извещателя в домах. Этот прибор, работающий от батареек, способен своевременно предупредить жильцов о появлении дыма, повышая шансы на спасение в случае возникновения пожара.

Кроме того, детям напомнили о важности быстрого выхода из здания при возникновении пожара, поскольку большинство смертей происходят не от прямого воздействия пламени, а от отравления токсичными веществами, выделяемыми при горении.

Подобные мероприятия проводятся регулярно в лагерях Московской области. В этот раз на встрече побывали более 60 ребят из лагеря «Искра».