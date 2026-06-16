День безопасности прошел в пришкольном лагере в Химках

В детском оздоровительном лагере на базе школы № 20 в Химках 14 июня провели День безопасности. Важными знаниями и опытом с ребятами поделились представители государственного пожарного надзора и сотрудники аварийно-спасательной службы «ХимСпас».

Юные участники не просто слушали лекции, а в игровой форме вспоминали основные правила пожарной безопасности и узнали, как действовать при возгорании. Школьники разобрались, в каких случаях можно потушить небольшой очаг самостоятельно, когда критически важно немедленно эвакуироваться и как правильно вызвать пожарных.

«Главная цель мероприятия — сформировать у детей основы безопасного поведения. Это и практическая отработка действий в чрезвычайной ситуации, и беседа о необходимости соблюдения правил. Кроме того, мы даем детям возможность на практике отработать действия пожарных: учим правильно использовать огнетушители, воду и другие средства для тушения пожаров», — отметил главный государственный инспектор г. о. Химки по пожарному надзору Владимир Ильющенко.

На территории Московской области отмечается рост числа пожаров в жилых помещениях. Только с начала года в округе зафиксировано 110 пожаров. Одна из причин — неосторожное обращение с огнем. Настоятельно рекомендуется устанавливать в жилых помещениях автономные дымовые пожарные извещатели, которые предназначены для раннего обнаружения пожаров.