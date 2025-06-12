День безопасности прошел в детском лагере в Химках

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки

День безопасности прошел в детском оздоровительном лагере на базе лицея № 10 в Химках. В мероприятии приняли участие представители государственного пожарного надзора, инспекции по маломерным судам, ГИБДД и сотрудники «ХимСпас».

Дети повторили правила пожарной безопасности, узнали о способах тушения пожаров с использованием воды, огнетушителей и других средств, а также примерили на себя роль огнеборцев — сами ликвидировали условный огонь, а также изучили оборудование спасательной машины.

«Главная цель мероприятия — формирование у детей основ безопасного поведения. Это практическая отработка действий в случае ЧП и беседа о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Кроме того, мы даем детям попробовать себя в роле пожарных. Учим правильно использовать огнетушители, воду и другие вещества для тушения пожаров. Такие мероприятие проведем во всех лагерях города», — отметил главный государственный инспектор пожарного надзора в Химках Владимир Ильющенко.

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Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
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Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
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Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
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Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
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Сотрудники ГИБДД провели мастер-классы по правилам дорожного движения, а также тематические викторины и игры. Ребята изучили устройство патрульного автомобиля, протестировали рацию и громкоговоритель.

Особое внимание уделили изучению правил безопасности на воде. Сотрудники ГИМС рассказали детям о поведении вблизи водоемов, объяснили, как действовать в сложной ситуации.

Мероприятие прошло в игровой форме. Детям наглядно донесли основные правила безопасного поведения. Специалисты уверенны, что практический подход поможет закрепить полученные знания и навыки.

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