День безопасности прошел в детском лагере в Химках

День безопасности прошел в детском оздоровительном лагере на базе лицея № 10 в Химках. В мероприятии приняли участие представители государственного пожарного надзора, инспекции по маломерным судам, ГИБДД и сотрудники «ХимСпас».

Дети повторили правила пожарной безопасности, узнали о способах тушения пожаров с использованием воды, огнетушителей и других средств, а также примерили на себя роль огнеборцев — сами ликвидировали условный огонь, а также изучили оборудование спасательной машины.

«Главная цель мероприятия — формирование у детей основ безопасного поведения. Это практическая отработка действий в случае ЧП и беседа о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Кроме того, мы даем детям попробовать себя в роле пожарных. Учим правильно использовать огнетушители, воду и другие вещества для тушения пожаров. Такие мероприятие проведем во всех лагерях города», — отметил главный государственный инспектор пожарного надзора в Химках Владимир Ильющенко.