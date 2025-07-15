День безопасности прошел в детском лагере в Черноголовке

Единый день профилактики дорожно-транспортного травматизма организовали в спортивно-оздоровительном лагере «Олимп» в Черноголовке. Урок безопасности провел капитан полиции Никита База.

Специалист в увлекательной форме рассказал детям об основных правилах безопасности на дорогах, разобрал типичные опасные ситуации и напомнил о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Ребята узнали, как правильно переходить дорогу, почему важно носить светоотражатели, какие правила нужно соблюдать велосипедистам и водителям мопедов. Также слушателям рассказали о том, к каким последствиям может привести невнимательность на дороге.

Участники мероприятия смогли задать вопросы и разобрать реальные дорожные ситуации. А инспектор отметил высокий уровень вовлеченности детей и похвалил их за хорошие знания основ.