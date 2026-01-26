День без интернета провели ученики в Лосино-Петровском округе

Школьники городского округа Лосино-Петровский приняли участие в Международном дне без интернета. Мероприятие прошло 23 января в Свердловской и Биокомбинатовской школах.

Ученикам рассказали об истории праздника и пользе временного отказа от гаджетов. По инициативе советника директора по воспитанию Натальи Яшаниной и активистов «Движение Первых» для ребят организовали интерактивные перемены. На одной из них прошел танцевальный флешмоб под ритмичную музыку.

«Мы отложили телефоны, играли в игры, общались и участвовали в квестах. Такие перемены помогают находить баланс между виртуальным миром и реальностью», — поделился впечатлениями один из учеников.

Мероприятие создало позитивную атмосферу в школах и улучшило эмоциональный настрой детей в течение всего учебного дня.