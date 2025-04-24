День бесплатной онкодиагностики проведут в Подмосковье 26 апреля
Жители Подмосковья в субботу, 26 апреля, смогут пройти бесплатный скрининг. День открытых дверей пройдет центрах амбулаторной онкологической помощи региона.
Женщинам предложат проконсультироваться со специалистами, сделать маммографию или ультразвуковое исследование молочных желез. Мужчины смогут пройти ПСА-тест на рак простаты.
Всем желающим в возрасте старше 18 лет будет доступна диагностика органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и кровеносной системы, а также новообразований кожи.
«Не забывайте, что успех лечения и сохранения качества жизни напрямую зависит от стадии, на которой выявляется онкологическое заболевание. С начала года свое здоровье в ходе дней открытых дверей в ЦАОПах региона прошли порядка 3,5 тысячи человек» — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Чтобы принять участие в Дне открытых дверей, необходимо предварительно записаться в удобный центр. Все адреса и телефоны доступны по ссылке.
При себе следует иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхованя, СНИЛС и результаты обследований.