День бесплатной онкодиагностики проведут в Подмосковье 26 апреля

Жители Подмосковья в субботу, 26 апреля, смогут пройти бесплатный скрининг. День открытых дверей пройдет центрах амбулаторной онкологической помощи региона.

Женщинам предложат проконсультироваться со специалистами, сделать маммографию или ультразвуковое исследование молочных желез. Мужчины смогут пройти ПСА-тест на рак простаты.

Всем желающим в возрасте старше 18 лет будет доступна диагностика органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и кровеносной системы, а также новообразований кожи.

«Не забывайте, что успех лечения и сохранения качества жизни напрямую зависит от стадии, на которой выявляется онкологическое заболевание. С начала года свое здоровье в ходе дней открытых дверей в ЦАОПах региона прошли порядка 3,5 тысячи человек» — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Чтобы принять участие в Дне открытых дверей, необходимо предварительно записаться в удобный центр. Все адреса и телефоны доступны по ссылке.

При себе следует иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхованя, СНИЛС и результаты обследований.