День бесплатной юридической помощи для бойцов СВО и их семей прошел в Можайске

В военном комиссариате Можайского городского округа для военнослужащих СВО и их родственников организовали день бесплатной юридической помощи. Следующую встречу запланировали на 18 октября.

День оказания бесплатной юридической помощи бойцам специальной военной операции и членам их семей состоялся в военном комиссариате Можайска. Решать правовые вопросы собравшимся помогали военный комиссар по Можайскому и Рузскому городским округам, адвокаты Адвокатской палаты Московской области, социальные координаторы Государственного фонда «Защитники Отечества» в Можайском и Рузском городских округах, специалисты юридической службы администрации округа.

На встрече разобрали вопросы получения страховых выплат, удостоверений ветерана боевых действий и члена семьи погибшего участника специальной военной операции. Участникам рассказали об оформлении и получении льгот и мер соцподдержки. Часть проблем решили на месте, а часть взяли на контроль.

Напомним, такие мероприятия проходят в Можайске при содействии фонда «Защитники Отечества» и при поддержке администрации и Военного комиссариата округа, а также и при участии добровольцев из числа адвокатского сообщества.

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