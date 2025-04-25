День бесплатной диагностики зрения пройдет во Фрязине 3 мая

В поликлинике имени Матвея Гольца во Фрязине 3 мая состоится день открытых дверей. Жителей округа приглашают бесплатно проверить зрение и внутриглазное давление.

Акция «Ясное зрение» пройдет 3 мая с 09:00 до 14:00. Собравшимся бесплатно продиагностируют остроту зрения, измерят внутриглазное давление. Помимо этого, гости акции смогут получить консультацию врача.

Как рассказала офтальмолог Мария Одоранская, при измерении внутриглазного давления можно выявить глаукому, которая приводит к слепоте, а регулярные осмотры помогут своевременно обнаружить проблему и сохранить зрение.

Диагностика пройдет в кабинетах № 333 и № 334 в поликлинике имени Матвея Гольца во Фрязине. Записаться на прием можно до 29 апреля с 09:00 до 16:00 по номеру +7 (496) 255-40-25. С собой необходимо взять паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.