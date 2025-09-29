День бесплатного оказания юридической помощи жителям прошел в Красногорске

Жители Красногорска получили бесплатные консультации в рамках Всероссийского дня оказания юридической помощи. Они обратились в 88-й филиал Московской областной коллегии адвокатов.

Особое внимание уделили помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Часть из них заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Артур Бадретдинов взял под личный контроль.

По словам заведующего филиала Московской областной коллегии адвокатов Владимира Тонкоева, жители задавали вопросы, касающиеся ЖКХ, семейного права, взыскания алиментов и расторжения сделок с долевым участием.

«Практиковали в этом году предварительную запись, что позволило по некоторым сложным обращениям привлечь адвокатов узкой специальности, чем с удовольствием воспользовались жители нашего округа», — отметил Владимир Тонкоев.

Жительница Красногорска Анастасия Сигонина сообщила, что ее супруг не получил выплату после боевого ранения. Юристы ответили на все вопросы, а Артур Бадретдинов предложил личную помощь.

«Мы с Анастасией этот вопрос проработаем при поддержке депутата Государственной думы Сергея Колунова, который является сопредседателем Ассоциации ветеранов СВО Московской области. Поэтому те затруднения, которые возникли у семьи, мы решим при помощи Министерства обороны Российской Федерации, направим соответствующий депутатский запрос, и соответственно, уже, думаю, в скором времени получим ответ от воинской части, необходимый для получения выплаты», — сказал народный избранник.

Всероссийский день оказания бесплатной юридической помощи населению проходит ежегодно. Жители также могут обратиться в Единый центр на улице Речной, 20. Приемы проводят по средам. Записаться можно по телефону: 8 (925) 527-00-50.