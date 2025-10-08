День беременных отметили в перинатальном центре в Щелкове

Праздничное мероприятие в Щелковском перинатальном центре посетили не только будущие матери, но и их мужья. Для гостей была организована лотерея с ценными призами.

Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Людмила Амбарцумян поздравила участниц праздника с Днем беременных и пожелала крепкого здоровья и легких родов. Сотрудники загса рассказали будущим родителям о символике семейных ценностей, а инспекторы Щелковского отделения ГИБДД Дмитрий Кручинин и Екатерина Сарычева напомнили о правилах безопасной перевозки малышей.

Творческим подарком для гостей перинатального центра стало выступление заслуженного артиста России Виктора Сухоноса, который исполнил музыкальные композиции.

В завершение праздника состоялась лотерея, главными призами в которой стали сертификаты на роды и первое обследование.