День белых журавлей отметили в Тучковской школе № 3 в Рузском округе

Под звуки бессмертной песни в исполнении Марка Бернеса ученики пятого «Г» класса Тучковской школы № 3 собрали на школьной доске журавлиный клин. Птиц дети вырезали из бумаги в память о воинах Великой Отечественной войны.

К памятной дате, 22 октября, пройдут еще несколько патриотических акций и уроков в школах Рузы.

Народный поэт Дагестана Расул Гамзатов в 1965 году написал стихотворение, которое легло в основу Дня белых журавлей. Он посвящен памяти всех павших воинов. Начиная с 2009 года, по решению Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, этот день внесли в перечень международных событий.