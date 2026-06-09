День абитуриента пройдет в Московском энергетическом институте

В Московском энергетическом институте (НИУ «МЭИ») 20 июня с 10:00 до 15:00 состоится День абитуриента. Мероприятие посвящено началу приемной кампании 2026 года.

Абитуриенты и их родители смогут познакомиться с направлениями вуза, в том числе с институтами электроэнергетики и энергоэффективности и водородных технологий. Участники посетят лаборатории и научные центры, смогут пообщаться с представителями приемной комиссии и задать вопросы руководству университета.

Сергей Воропанов, министр энергетики Московской области: «Хочется обратиться к ребятам, кто еще стоит перед выбором профессиональной сферы. Обучение на энергетических направлениях в «МЭИ» — это отличная возможность стать частью динамично развивающейся отрасли и внести вклад в энергетическую безопасность нашей страны и Подмосковья в частности».

Напомним, что министерство энергетики Московской области и НИУ «МЭИ» заключили соглашение о сотрудничестве по подготовке специалистов и популяризации профессии в энергетической сфере. Выпускники вуза востребованы на рынке труда. Многие начинают проходить практику еще во время учебы и получают предложения от ведущих компаний по окончании вуза.

В программе Дня абитуриента — консультации по поступлению и выбору направления подготовки, презентации институтов МЭИ, экскурсии в лаборатории, общежития и Военный учебный центр, мастер-классы и интерактивные площадки, встреча с руководством университета, а также лотерея и розыгрыши для гостей.

Адрес: Москва, ул. Красноказарменная, д. 17. Регистрация на мероприятие не требуется.