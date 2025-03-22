Демонтажные работы завершились в парке «Питомник» в Серпухове

В городском округе Серпухов продолжают реконструировать парк «Питомник». Чтобы подготовить территорию к ремонту, специалисты демонтировали малые архитектурные формы и приступили к снятию старого покрытия.

Сейчас подрядчики обустраивают траншеи под коммуникации. Помимо этого, специалисты нанесли разметки дренажной системы, чтобы после модернизации избежать затопления парка. Для защиты коры деревьев от повреждений строительной техникой рабочие установили специальные ограждения.

Напомним, что ремонтные работы в парке «Питомник» проводят по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Завершить их планируют в последнем квартале 2025 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу на 2025 год вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.