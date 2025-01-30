Демонтажные работы завершили в рамках капремонта в школах Богородского округа

Здания Центра образования № 29 в поселке Зеленый и Центра образования № 23 в поселке Обухово Богородского округа отремонтируют к сентябрю следующего года. Подрядные организации уже завершили демонтаж, вскоре начнут прокладывать инженерные коммуникации.

Капитальный ремонт в школах Богородского округа продолжается. Работы начались осенью прошлого года.

Демонтированы старые конструкции, в некоторых частях зданий уже началась отделка и установка перегородок. Специалистам предстоит еще много работы: обновить кровлю и фасады, провести монтаж систем электроснабжения, отопления, водоснабжения, вентиляции, а также отремонтировать помещения и благоустроить территорию вокруг школ.

Отставаний по графику нет. Ожидается, что новый учебный год ребята и педагоги встретят в родных стенах полностью обновленных школ.

Работы ведутся в рамках госпрограммы за счет средств бюджета.

Учащиеся и родители очень рады, что школы внесли в программу капремонта, и с нетерпением ждут его завершения. После окончания работ в классах установят новое современное оборудование и мебель, что поможет улучшить учебный процесс.