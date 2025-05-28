Демонтажные работы завершили в Колычевской школе в Можайске

В Можайском муниципальном округе продолжается капитальный ремонт Колычевской школы. Уже завершены все демонтажные работы и начато возведение стен и перегородок.

В полном разгаре монтажные и кровельные работы. Специалисты выполняют штукатурные работы, выравнивая стены и готовя их к финишной отделке. Параллельно ведутся монолитные работы по укреплению конструкций и заливке бетонных колонн. Также осуществляется монтаж инженерных систем — прокладка коммуникаций, электрики, вентиляции и водоснабжения. Особое внимание уделяется возведению новой крыши.

На строительной площадке задействовано около 55 работников и три машины специальной техники, что позволяет ускорить процесс ремонта. Все работы идут строго по графику, и планируется, что к началу нового учебного года ученики смогут занять обновленные классы.

Капитальный ремонт Колычевской школы — это не просто обновление здания, но и инвестиция в будущее детей, создание современных условий для учебы, безопасности и развития творческого потенциала учащихся.