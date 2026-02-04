Демонтажные работы завершили на 70% в спорткомплексе «Знамя» в Ногинске

Ежегодно в Богородском округе ведутся масштабные работы по обновлению спортивных объектов. В настоящее время продолжается капитальный ремонт спортивно-оздоровительного комплекса «Знамя» в городе Ногинск.

Депутат Богородского округа Екатерина Щербакова вместе с руководителем спорткомплекса «Знамя» Артемом Захаровым проверили ход капитального ремонта учреждения — сейчас там идет активная фаза демонтажных работ. Также подрядчик ознакомил проверяющих с проектом будущего комплекса, красивого и современного.

Обновленный спорткомплекс, где можно будет проводить соревнования и тренировки, планируется сдать в этом году.

На объекте работы ведутся сразу на всех этажах. На первом этаже проводится усиление колонн, подготовка полов под отсыпку песком, монтаж канализации. На втором этаже осуществляется очистка потолка от краски, демонтаж пола спортивного зала, закладка ниш кирпичом. На третьем — также поводится очистка конструкций потолка, закладка ниш кирпичом, монтаж штукатурной сетки и маяков, штукатурка стен, кладка перегородок.

Демонтажные работы выполнены уже на 70%. Также планируется провести кровельные, фасадные работы, благоустройство прилегающей территории.