Центр образования № 23 в Обухове отремонтируют в 2025 году

В настоящее время продолжаются работы по демонтажу стен, потолка и полов основного здания на улице Ленина, дом 85, а также спортивного зала. Строители уже приступили к укладке кровли. Сейчас на объекте задействовано 20 человек.

Согласно проекту капремонта в здании планируется провести кровельные и фасадные работы, обустроить входные группы, заменить систему отопления, вентиляцию, канализацию, провести внутренние работы. Помимо этого, будет выполнено благоустройство прилегающей территории, закупка новой мебели и оборудования. Сдать объект планируется в 2025 году.

Здание 1937 года постройки имеет площадь почти две тысячи квадратных метров. Ремонт проводится в рамках президентской программы по капитальному ремонту объектов образования.

До ремонта в здании обучалось 570 детей. Учащиеся и родители очень рады, что школу внесли в программу капремонта, и с нетерпением ждут его завершения.